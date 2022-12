Im Südosten Mallorcas lädt das ganzjährig geöffnete Urlaubsparadies zu Entspannung, Sport und Kulinarik ein. Gewinnen Sie einen Aufenthalt!

mallorquinisch

Im mallorquinischen ROBINSON CALA SERENA genießen Sie die Insel von ihrer schönsten Seite – in einer wunderschönen Clubanlage an einer idyllischen Bucht mit türkisblauem Wasser! Der FOR ALL Club bietet ein Betreuungsprogramm für Kinder und Jugendliche, ein großes WellFit-Spa, ein Atelier-Studio und kulinarische Genüsse bei Vollpension made by ROBINSON.Vor allem Sportler kommen in diesem Club auf ihre Kosten: Tennisspieler toben sich auf zwölf Tennisplätzen aus, Golfer freuen sich über die clubeigene Driving Range und den Shuttle zu fünf Golfplätzen (im Winter 2022/23 kostenlos) und auf Biker warten über 100 hochwertige Rennräder und Mountainbikes in der Bike-Station. Aber es ist noch so viel mehr möglich: Wandern, Fitness, Wassersport, Reiten, Beach-Volleyball, Fußball …ROBINSON verlost einen Gutschein über drei Nächte für zwei Erwachsene im ROBINSON CALA SERENA (bei Eigenanreise, für Reisen bis Ende Sommersaison 2023).Hier geht es zur Preisübersicht des Adventskalenders von fvw|TravelTalk