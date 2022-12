Sechs Hotels gehören zu den Koullias-Hotels auf Kos. Sie zeichnen sich durch gehobene Ausstattung, exzellenten Service und echte griechische Gastfreundschaft aus. Familien und Paare werden sich hier rundum glücklich.

Direkt am Sandstrand von Mastichari liegt das Vier-Sterne-Haus Achilleas Beach, zwischen den Oliven- und Zedernhainen und dem klaren Wasser der Ägäis. Gästze schätzen am Mini-Resort vor allem die ruhige Atmosphäre.

Das Vier-Sterne-Hotel Atlantis befindet sich an einem Strand an der nordöstlichen Spitze der Insel, nur wenige Minuten von Kos-Stadt entfernt. Das luxuriöse Hotel punktet mit herrlichen Gärten und einen feinen Sandstrand.



An der Nordküste finden Kos-Urlauber das Vier-Sterne-Hotel Eurovillage Achilleas, eingebettet zwischen Sandstrand und üppigen Gärten mit Zedern und Olivenbäumen. Ein Highlight für Groß und Klein: der riesige Pool.



Auf einem Hügel thront das Fünf-Sterne- Hotel Grand Blue. Die Aussicht auf das endlose Blau des Ägäis-Meeres sorgt sofort für Tiefenentspannung. Nicht verpassen: das Restaurant Panorama mit der vielleicht schönsten Terrasse auf Kos.

In einer einzigartig malerischen Lage direkt am Hafen von Kos erstaunt das Vier-Sterne-Hotel Kosta Palace City seine Gäste! Das lebendige Stadtzentrum, zahlreiche archäologische Stätten und wunderschöne Strände sind zu Fuß schnell erreicht.

An die Küste im Nordwesten von Kos lockt das Fünf-Sterne-Resort Kouros Palace Familien. Zu den Höhepunkten gehören der bestens ausgestattete Strand und eine ausgezeichnete Rooftop-Bar.

Gut zu wissen: Zur Koullias-Hotelgruppe gehört auch der Lideo Waterpark in Mastichari mit Schwimmbecken, Whirlpools, Rutschen, Lazy Rivers und Wellenbädern, aber auch weitläufigen, üppigen Gärten, Bars und Restaurants – wie gemacht für Spannung und Entspannung!

Der/die Gewinnerin darf sich auf sieben Übernachtungen im Doppelzimmer mit Meerblick auf AI-Basis im Kouros Palace freuen. (Zeitraum April, Mai, Oktober, je nach Verfügbarkeit des Hotels.)

