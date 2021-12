Costa verlost eine Türkei-Kreuzfahrt auf der Costa Venezia.

Premiere! Im Mai 2022 startet Costa erstmalig Türkei-Kreuzfahrten mit der Costa Venezia. Das neue Programm umfasst zwei verschiedene Reiserouten, die alle im Hafen von Istanbul beginnen und enden.

Homeport Istanbul: Vom 1. Mai bis 13. November 2022 bietet die Costa Venezia zwei verschiedene einwöchige Routen entlang der Türkei und Griechenland an. Auf diesen Kreuzfahrten erleben Gäste viele Neuheiten einer Costa Kreuzfahrt: längere Zwischenstopps, um Destinationen intensiv zu erkunden; zum Teil über Nacht wie in den Häfen Istanbul, Mykonos oder Kusadasi. Und die Destinations-Menüs der drei internationalen Sterneköche Bruno Barbieri, Hélène Darroze und Ángel León entführen die Gäste beim Abendessen bereits geschmacklich in den nächsten Zielhafen.Euch erwartet ein echtes Weihnachtsgeschenk! Gewinnt eine achttägige Kreuzfahrt von/bis Istanbul auf der Costa Venezia für zwei Personen im Gesamtwert von 3500 Euro inklusive Vollverpflegung, deutscher Reiseleitung und Flügen ab Deutschland (Reisetermin flexibel im Mai 2022).Reif für diese Traumkreuzfahrt mit Costa? Dann beantworte jetzt die Frage des Tages! Hier geht es zur Preisübersicht des Adventskalenders von fvw|TravelTalk