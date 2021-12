Plantours verlost die Hochseekreuzfahrt "Rock the Boat" nach London ab/bis Hamburg.

Modernisiert und umgebaut: Seit dem Frühsommer 2020 wurden an Bord der Hamburg viele kleine und große Details rundum erneuert und liebevoll neu gestaltet.

Mehr von der Welt entdecken – durch die neuen absenkbaren Infinity-Panorama-Fenster in 38 Kabinen und vier Suiten (Kat. 9 + 10 + 12) auf den Decks 4 und 5.

in 38 Kabinen und vier Suiten (Kat. 9 + 10 + 12) auf den Decks 4 und 5. Die Neugestaltung vom Rezeptionsbereich sorgt für einen schönen atmosphärischen Start ins nächste Abenteuer.

sorgt für einen schönen atmosphärischen Start ins nächste Abenteuer. Bemerkenswert vergrößert wurde die neue Weinstube – der Treffpunkt für gemütliches Get-together und Unterhaltung.

– der Treffpunkt für gemütliches Get-together und Unterhaltung. Im neuen farblichen Ambiente lädt der gemütliche und jetzt noch hellere Palmgarten zum Schlemmen und Verweilen ein.

zum Schlemmen und Verweilen ein. Das Buffet-Bereich im Palmgarten wurde zu The Grill und lockt im modernen Design mit kulinarischen Genüssen.

und lockt im modernen Design mit kulinarischen Genüssen. Gäste können sich an der neuen Poolbar auf dem großzügigen Sonnendeck erfrischen.

Freuen dürfen sich Kreuzfahrt-Liebhaber auf zahlreiche Neuheiten an Bord der Hamburg:Und jetzt zum Gewinn: "Let's Rock 'n' Roll" lautet das Motto, denn Plantours verlost die Hochseekreuzfahrt "Rock the Boat" nach London ab/bis Hamburg vom 8. bis 13. Juli 2022 in einer Außenkabine (Kat. 7) für zwei Personen mit Vollpension. Bei eigener Anreise hat die Reise einen Gesamtwert von 3098 Euro.Lust auf die "Rock the Boat"-Kreuzfahrt auf der Hamburg? Dann beantworte jetzt die Frage des Tages! Hier geht es zur Preisübersicht des Adventskalenders von fvw|TravelTalk