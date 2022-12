Harmonie, Nachhaltigkeit, Sensibilität, Entspannung, Wohlbefinden: Für diese Werte steht das bei deutschsprachen Gästen beliebte Irene Palace Beach Hotel auf Rhodos.

Das Irene Palace in Kolymbia auf Rhodos, lediglich 25 Kilometer von Rhodos-Stadt und 25 Kilometer von Lindos entfernt, ist ein Familienhotel in ruhiger Lage direkt am Strand mit heimischer und gastfreundlicher Atmosphäre. Die Gäste blicken von ihrem Zimmer aus auf die herrliche Ägäis, vom Garten des Hotels können sie in die glasklaren Gewässer der Bucht von Kolymbia tauchen.

Apropos: Der Küstenabschnitt vor dem Irene Palace wird jedes Jahr mit dem Umweltzeichen der Blauen Flagge für die Sauberkeit von Strand und Meer ausgezeichnet.

Ein kulinarisches Highlight ist die All-Inclusive-Gastronomie. Serviert wird eine mediterrane Küche mit lokalen Produkten und saisonalem Gemüse und Obst, eine Spezialität sind die für die Region typischen Speisen nach der griechischen Mittelmeerdiät.

Das vielseitige Aktivitäten- und Unterhaltungsangebot umfasst auch Animation und einen Wasserpark. Einen besonderen Fokus legt das Irene Palace auf Authentizität: Das Programm "Lokale Bräuche und Traditionen" zum Beispiel bringt Gästen lebendig die einheimische Kultur und Lebensart näher.



