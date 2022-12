Mit etwas Glück und Wissen können Sie ein neues iPad gewinnen – der ideale Begleiter ins Ferienhaus mit NOVASOL.

Hinter dem heutigen Türchen verbirgt sich ein Geheimtipp von NOVASOL: Der Marissa Ferienpark am Dümmer-See mitten in Niedersachsen. Hier findet man eine einzigartige Kombination aus skandinavischem Design und nachhaltigem Resort-Charakter.Das Resort bietet stilvolle und hochwertige Ferienapartments, Penthäuser und Ferienhäuser an. Die Domizile sind für den Urlaub zu zweit und ebenso für größere Gruppen geeignet. Vor Ort verwöhnt ein vielfältiges gastronmisches und sportliches Angebot vom Restaurant bis hin zur fantastischen See-Sauna. Bade- und Rutschspaß gibt es im neuen Marissa Pool & Spa – Bereich mit Sauna, Whirlpool und Dachterrasse.Auf geht's in diese schicken Domizile und in noch viele mehr – NOVASOL betreut und vermietet 50.000 Ferienhäuser in 19 Ländern in ganz Europa.Aufgepasst: NOVASOL verlost ein neues iPad. Auch im Ferienhausurlaub möchte man immer up to date bleiben, sich über den Urlaubsort informieren oder einfach entspannt auf der Terrasse ein E-Book lesen. All das und vieles mehr bietet Euch das 10,2"-iPad von Apple mit 64 GB.Hier geht es zur Preisübersicht des Adventskalenders von fvw|TravelTalk