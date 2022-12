Gewinnen Sie einen zweitägigen Aufenthalt im VIVA Sunrise auf Mallorca mit Halbpension – und das mit einer Begleitperson Ihrer Wahl!

Das Hotel VIVA Sunrise liegt am Hafen von Alcudia, einer der reizvollsten Gegenden der Insel Mallorca. Hier finden Urlauber Ruhe und Erholung, während Kinder sich in der Splash Zone mit Pools und Rutschen vergnügen oder vom Animationsteam, das sich stets mit viel Liebe und Hingabe im Miniclub um die kleinen Gäste kümmert, betreut werden. Kurz: Gäste müssen sich um nichts kümmern – der Spaß beginnt hier!Wer seinen Aufenthalt noch luxuriöser gestalten und auf das höchste Niveau heben möchte, dem sei die neue Selection Club-Kategorie ans Herz gelegt. Am besten jetzt gleich alle Serviceleistungen und exklusiven Bereiche von Selection Club entdecken!Gut zu wissen: Der zweitägige Aufenthalt im VIVA Sunrise ist gültig für das gesamte Jahr 2023, außer in den Saisonmonaten Juli und August.

Reif für dieses sonnige Weihnachtsgeschenk? Dann beantworten Sie jetzt die Frage des Tages!



