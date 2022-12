Schalten Sie ab, entspannen Sie sich und gehen Sie glücklich nach Hause … im VIVA Cala Mesquida Suites & Spa 16+!

Das Hotel VIVA Cala Mesquida Suites & Spa 16+ am spektakulären Strand von Cala Mesquida auf Mallorca steht synonym für Ruhe und Abgeschiedenheit. Genießen Sie den Aufenthalt, relaxen Sie, kehren Sie erholt und erfrischt nach einem fantastischen Aufenthalt in einem unserer Adults-only-Hotels nach Hause zurück.Im VIVA Cala Mesquida Suites & Spa 16+ finden Sie auch alles, was Sie brauchen, um sich fit zu halten: mit einer außergewöhnlichen Umgebung zum Laufen, Schwimmen, Segeln und Radfahren. Und wenn Sie sich für die Kategorie Selection Club entscheiden, erhalten Sie unter adneren auch einen Rabatt, um sich nach einer intensiven sportlichen Aktivität in unserem Balneum Spa zu entspannen.Gewinnen Sie einen zweitägigen Aufenthalt im VIVA Cala Mesquida Suites & Spa 16+ mit Halbpension – und das mit einer Begleitperson Ihrer Wahl! Gut zu wissen: Der Preis ist gültig für das gesamte Jahr 2023, außer in den Saisonmonaten Juli und August.

Reif für dieses grandiose Weihnachtsgeschenk? Dann beantworten Sie jetzt die Frage des Tages!



