Die schönsten Strände Mallorcas entdecken Urlauber mit Universal Beach Hotels.

Beste Standorte direkt am Meer sind typisch für Universal Beach Hotels. Denn als Mallorca zur beliebtesten Ferieninsel Europas aufstieg, konnte sich Unternehmensgründer und Touristikpionier Alfred Erhart echte Filetstücke sichern. Heute vermitteln 16 Ferienanlagen jährlich rund 100.000 Gästen mediterranes Lebensgefühl mit Schweizer Liebe zum Detail.Das Familienunternehmen in dritter Generation pflegt eine langfristige Vision mit Zuverlässigkeit, Gastfreundschaft, fairen Preisen und einer laufenden stilvollen Modernisierung der Hotels. Dafür wurden und werden große Summen in den kommenden Jahren in die Renovierung und Neugestaltung der Häuser investiert, um sie auch für neue und jüngere Zielgruppen attraktiv zu machen. Auch das Thema Nachhaltigkeit, das in der Philosophie der Hotelkette seit Langem eine wichtige Rolle spielt, soll noch stärker in den Fokus rücken.Tipp: Wer mehr Details zur Hotelgruppe Universal Beach Hotels und ihre inselweit bekannten Häuser erfahren möchte, sollte in den neuen Kurs in fvw|TravelTalk Akademie schauen.Der/die Gewinner/in darf sich auf fünf Nächste für zwei Personen mit Halbpension im Universal Hotel Aquamarin am Strand von Sant Elm freuen. Das bereits 1963 gebaute Hotel war das erste Haus der Hotelkette und wird in diesem Winter komplett renoviert und saniert, um zur nächsten Saison im neuen Glanz und mit vier Sternen wieder zu eröffnen.

Wollen auch Sie Ihr Herz an Mallorca verlieren? Dann beantworten Sie jetzt die Frage des Tages!



Hier geht es zur Preisübersicht des Adventskalenders von fvw|TravelTalk