Ein Aufenthalt in Disneyland® Paris ist ein traumhaftes Geschenk für Sie und Ihre Lieben! Und dieses Jahr wird es noch zauberhafter als jemals zuvor …

In Disneyland® Paris können Sie an drei Tagen die Disney Lieblinge treffen und sich von über 50 Attraktionen, Paraden und Shows begeistern lassen. Der neu eröffnete Marvel Avengers Campus im Walt Disney Studios® Park erwartet Sie mit spannenden Missionen in zwei neuen Attraktionen und aufregendem Entertainment mit den Marvel Superhelden. Und noch bis zum 30. September 2023 können Sie die Highlights der Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum des Resorts erleben.

Sie und bis zu drei Begleitpersonen (!) verbringen zwei Nächte in einem Superior Zimmer im Disney Hotel New York – The Art of Marvel**** in direkter Nähe zu beiden Disney® Parks. Hier treffen Sie Marvel Superhelden für coole Fotos, kreieren Ihr eigenes MARVEL Kunstwerk und entspannen sich im beheizten Pool oder an einer der beiden Bars. Eintritt und Frühstück sind inklusive.

Noch ein Tipp: Nützliche Infos für den Counter erhalten Sie wie immer auf Disney Stars, der exklusiven Plattform für Reisebüroprofis. Hier finden Sie unter anderen auch eine Übersicht über das aktuelle Werbematerial, das Sie kostenlos per E-Mail an dlpinfo@disney.com bestellen können.

Lust auf einen unvergesslichen Aufenthalt? Dann beantworten Sie jetzt die Frage des Tages!





