Jörg Rudolph, Costa Kreuzfahrten, Kaspar Berens, Nicko Cruises, und Maik A. Schlüter, Oceania Cruises, erzählen, wie sich ihre Reedereien für den kommenden Winter wappnen.

So rasant, wie die Branche gehofft hatte, erholt sich die Kreuzfahrt vom monatelangen Lockdown doch noch nicht. Was erhoffen die Reedereien nun vom Winter und wie sind ihre Pläne? Gibt es einen weiteren Corona-Dämpfer?

Kaspar Berens, Head of Ocean Business bei Nicko Cruises, Jörg Rudolph, Deutschland-Chef von Costa Kreuzfahrten, und Maik A. Schlüter, Director Business Development bei Oceania Cruises, schildern, wie sie sich die weitere Erholung der Branche vorstellen.Im Gespräch mit fvw|TravelTalk Redakteurin Magdalena Laßmann geben sie Einblick in die Winterfahrpläne und erklären, wie sich die Preise in der Kreuzfahrt verändern. Zudem geben sie Tipps, wie die Reisebüro-Partner eine erfolgreiche Wintersaison mit Kreuzfahrten erreichen können.Die Gesprächsrunde startet am Mittwoch, 7. September, um 10 Uhr auf dem Counter Place. Hier geht es zur Anmeldung. Um 12.20 Uhr werden Hansjörg Kunze, Vice President Communication & Sustainability, und Bettina Zwickler, Inhaberin des Reisebüros Passage-Kontor, darüber diskutieren, ob das Thema Nachhaltigkeit auch bei den Kunden eine Rolle spielt und wie sich Engagement tatsächlich "auszahlt".Reisebüros erhalten außerdem News, Verkaufstipps und weitere hilfreiche Infos bei den Webinaren von Norwegian Cruise Line, Color Line, Oceania Cruises und Nicko Cruises sowie Ponant, Costa Kreuzfahrten, Cunard und Aida.