Hansjörg Kunze von Aida und Bettina Zwickler vom Passage-Kontor sprechen mit Redakteurin Magdalena Laßmann darüber, ob die Kunden am Counter überhaupt an Nachhaltigkeit interessiert sind.

Die Reedereien sind stolz darauf, sich für eine nachhaltige Kreuzfahrt zu engagieren und neue Lösungen für emissionsfreien Urlaub zu finden. Umweltschutzverbände dagegen stellen die Schiffe als Dreckschleudern hin. Doch spielt der Umweltschutz überhaupt eine Rolle im Vertrieb?

Beim Wissenstag Cruise auf dem Counter Place am 7. September spricht fvw|TravelTalk Redakteurin Magdalena Laßmann mit einer Reederei und einem Reisebüro darüber, ob die Kunden im Reisebüro überhaupt Interesse daran zeigen, ob ein Kreuzfahrtschiff nachhaltig fährt oder nicht.Hansjörg Kunze, Senior Vice President Sustainability bei Aida Kreuzfahrten, wird erläutern, warum sich Aida um einen emissionsfreien Antrieb für seine Schiffe bemüht und ob sich das auch lohnt. Und Bettina Zwickler, Inhaberin des auf Kreuzfahrten spezialisierten Reisebüros Passage-Kontor, berichtet, wie sie das Thema Nachhaltigkeit mit den Kunden diskutieren.Die Gesprächsrunde startet am Mittwoch, 7. September, um 12.20 Uhr auf dem Counter Place. Hier geht es zur Anmeldung. Außerdem an diesem Tag: Um 10 Uhr berichten Costa, Nicko Cruises und Oceania, wie sich die Buchungen für den Winter entwickeln und ob sie fürchten, wieder einen Corona-Einbruch hinnehmen zu müssen.Reisebüros erhalten außerdem News, Verkaufstipps und weitere hilfreiche Infos bei den Webinaren von Norwegian Cruise Line, Color Line, Oceania Cruises und Nicko Cruises sowie Ponant, Costa Kreuzfahrten, Cunard und Aida.