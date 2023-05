Tipps für Beratung und Verkauf und die wichtigsten News und Trends: Das gibt es auf dem Wissenstag am 7. Juni, 10 Uhr, zum Thema Mittelmeer auf dem Counter Place. Der Fokus liegt dabei auf den Destinationen Griechenland, Kroatien und Spanien. Schnell anmelden!

Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Destinationen Spanien, Griechenland und Kroatien, die zu den bedeutendsten Reisezielen in der Touristik überhaupt zählen.



Die virtuellen Sessions drehen sich um neue Produkt- und Hoteltrends, Fluganbindung und wie sich die Reisen trotz hoher Preise verkaufen lassen. Zudem werfen wir einen Blick auf Aktivreisen und Blaue Reisen in Kroatien. Die Teilnehmer erhalten ein ganzes Paket an Tipps, Tricks und nutzwertigen Informationen. So ist der Ablauf des Wissenstags:



10 Uhr – Produkt-Highlights und Trends in Spanien, Griechenland und Kroatien

In der ersten Session gibt es die wichtigsten News zu den Destinationen Spanien, Griechenland und Kroatien. Welche Produkt- und Hoteltrends gelten heute, die in Beratung und Verkauf berücksichtigt werden sollten? Wie gelingt der Verkauf trotz steigender Preise und wie können Reisebüros die wachsende Nachfrage für Luxusreisen bedienen? Das sind nur einige der Fragen, die in dieser Session behandelt werden.



Welche Hürden bei der Beratung und beim Verkauf von Aktivreisen in Spanien und Griechenland sowie Blauen Reisen in Kroatien zu meistern sind, welche neuen Entwicklungen es auf diesem Feld gibt und was bei der Kundenansprache zu beachten ist – das sind die Themen in der zweiten Session des Wissenstags.



11.45 Uhr Webinar von Domes Hotels, Griechenland



Nutzen Sie das Angebot, sich mit Tipps und Tricks aus erster Hand einzudecken. Die Teilnahme ist kostenfrei. Einzige Voraussetzung ist, dass Sie sich auf unserer neuen Wissensplattform Counter Place registrieren. Zur Anmeldung geht's hier.



