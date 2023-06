Warum lohnt es sich für Reisebüros, Kunden-Events zu veranstalten? Worauf kommt es bei der Organisation und Durchführung an? Darum geht es in dem Talk am 27. Juni um 11 Uhr.

Kunden-Events sind ein idealer Weg, um für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. Warum lohnt es sich für Reisebüros, Kunden-Events zu veranstalten? Darum geht es in unserer Live-Session "Tipps für den Joballtag" am 27. Juni, ab 11 Uhr.



Die Teilnahme ist kostenfrei Die Teilnahme am Live-Talk ist kostenfrei. Zur Anmeldung geht's hier . Sie kennen den Counter Place noch nicht? Dann schauen Sie doch mal rein. Unsere neue Kommunikationsplattform bietet dem Reisevertrieb zahlreiche Möglichkeiten, sich zu informieren, und bringt wertvolle Produkt- und Verkaufstipps. Wer sich noch nicht registriert hat, kann das auf der Website www.counterplace.de nachholen. Es lohnt sich auch ein Blick in die Mediathek ! Da gibt's lauter Tipps und Tricks für Beratung und Verkauf.

Tipps von Reisebüros für Reisebüros

Tage und Abende in besonderen Locations, passend zu einem bestimmten Reisethema. Den ersten Erlebnistag lief bereits erfolgreich. So hat er die Kunden in den Zoo Hannover eingeladen und ihnen dort Reisen nach Kanada und Alaska vorgestellt.





Worauf kommt es an, damit Kunden-Events zum Erfolg werden? Wie bewerbe ich das Event? Was ist bei der Organisation und bei der Durchführung maßgeblich? Welche Rahmenbedingungen sind wichtig und welche Kosten sind einzukalkulieren?Um diese und weitere Fragen geht es in dem Live-Talk. Zentral ist dabei auch, wie es gelingt, mithilfe solcher Aktionstage nicht nur auf sich aufmerksam zu machen, sondern auch neue Kunden zu gewinnen und Buchungen zu generieren.Reisebüro-Unternehmer geben ihre Erfahrungen, die sie mit ihren Events gemacht haben, weiter: Lisa Kleinebrahm, Inhaberin von drei Reisebüros, unter anderem dem Reisebüro Esser in Krefeld, veranstaltet jedes Jahr acht Kunden-Events in ihren drei Agenturen. Jüngst hatte das Reisebüro beispielsweise ein Schottland-Event während des Altstadtfests in Kempen veranstaltet und damit einen Wettbewerb des Anbieters Gebeco für sich entschieden.Matthias Bredau, Inhaber von ATW Reisen in Hannover, organisiertZur Anmeldung für den Live-Talk am 27. Juni geht's hier