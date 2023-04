Wie kann man der Internet-Konkurrenz als Reisebüro die Stirn bieten? Das erzählen die Reiseberaterinnen Angela Probst und Irene Amberger-Huber am 27. April auf dem Wissenstag Erdgebundene Reisen.

Probst arbeitet im Dertour Reisebüro Darmstadt und kann vor allem in ruhigeren Buchungsphasen ihre Beratungsexpertise einsetzen, um Kunden den perfekten Urlaub ohne Flug zu buchen.Amberger-Huber aus dem TUI Travel Star Reisebüro in Rottenburg hat einen klaren Vorteil: Als Familienbetrieb gehört auch das Busunternehmen Amberger mit zum Geschäft.Wie nutzt das Amberger Reisebüro die Synergie mit dem Busgeschäft? Ist das auch für andere Büros ein Weg, maßgeschneiderte Reisen aufzulegen? Auf dem Counter Place erklärt sie am 27. April ab 12.05 Uhr das Geschäft mit den erdgebundenen Bausteinreisen.Ergänzend berichtet Probst, mit welchen Vorteilen sie als Konzernbüro die Kunden zufriedenstellen kann und wie sie Zusatzgeschäft durch ergänzende Bausteine generiert.Wer mehr über die Ticks und Tricks im Verkauf von erdgebundenen Reisen lernen will, schaut am 27. April auf dem Counter Place vorbei . Und übrigens: Um 11 Uhr startet eine Diskussion mit Dertour, Center Parcs und Ameropa!