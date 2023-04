Während der Lockdowns war Urlaub um die Ecke plötzlich begehrt und gefragt. Doch wie steht es jetzt um diese Art des Reisens, wo alle Flugziele wieder erreichbar sind? Beim Wissenstag Erdgebundene Reise auf dem Counter Place am 27. April geben Experten von Veranstaltern und Reisebüros Einblick in die neuesten Trends.

Reisebüros geben Tipps

Veranstalter und Kooperationen mahnen seit Jahren, dass beim Thema Erdgebundene Reisen noch viel Volumen für Reisebüros zu holen ist. Welche Strategien nutzen die hier erfolgreichen Büros? Diese und weitere Themen klären Experten im Gespräch mit fvw|TravelTalk beimam 27. April auf dem Counter Place.In der ersten Gesprächsrunde um 11 Uhr stellen Veranstalter und Anbieter die neuesten Trends bei den erdgebundenen Reisen vor und erklären, welche Reiseformen genau in das Segment gehören. Welche Gäste interessieren sich am meisten für den Urlaub ohne Flug – und in welchem Radius reisen sie dann überhaupt?Um 11.40 Uhr startet Kroatien in sein Webinar und stellt die Destination genauer vor: Wo sind die schönsten Strände, die hippsten Locations und die sportlichsten Herausforderungen? Außerdem gibt es Infos zur vereinfachten Reise, nachdem Kroatien jetzt zum Schengenraum gehört.Wie werden die richtigen Kunden angesprochen und wie kann man als Büro selbst aktiv werden? In der zweiten Gesprächsrunde um 12.05 Uhr sind zwei Reisebüros zu Gast, die Einblicke in ihre Strategie bieten. Eins davon legt mit dem eigenen Busunternehmen gleich noch selbst Reisen auf.Die Veranstaltung findet am 27. April ab 11 Uhr auf dem fvw|TravelTalk Counter Place statt. Die Anmeldung ist für Reisebüros kostenfrei.