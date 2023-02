Ein Airline-Gründer bekennt Farbe: Paul Schwaiger ist mit Marabu an den Start gegangen und beantwortet im Live-Interview auch Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern.

Der ehemalige Condor-Verkaufschef hat mit Marabu eine neue Airline gegründet. Was er vor hat und welche Fehler er unbedingt vermeiden möchte, wird ihm fvw|TravelTalk-Chefredakteur Klaus Hildebrandt im Live-Interview am 23. Februar auf dem Counter Place entlocken.

Zur Sommersaison geht eine neue Airline an den Start und will zunächst ab Hamburg und München bekannte Urlaubsziele auf der Nah- und Mittelstrecke anfliegen. Hinter Marabu steht der Vermögensverwalter Attestor, dem auch die Condor gehört. Chef ist Paul Schwaiger, der früher Sun Express deutlich ausbaute und zuletzt Verkaufschef von Condor war.Warum unterstützt Attestor diese Airline-Gründung? Kommt es zu Überkapazitäten im Ferienflug? Wie will Marabu mit Reisebüros und Veranstaltern zusammenarbeiten? Welche Fehler versucht der Newcomer zu vermeiden? Was ist nach der ersten Sommersaison geplant?Paul Schwaiger bekennt im Live-Interview mit Chefredakteur Klaus Hildebrandt auf dem Counter Place Farbe und beantwortet auch die im Chat eingehenden Fragen der Reiseprofis. Hier geht's zur Anmeldung für "Wir müssen reden, Paul Schwaiger!" am 23. Februar um 11 Uhr.