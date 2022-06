Auch Argentinien informiert bei der Roadshow der Arge Lateinamerika.

"Faszination Lateinamerika" – unter diesem Titel lädt die Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika zu einer viertägigen Roadshow ein. Vertreten sind Tourismusbüros, Airlines, Reedereien und Veranstalter.

Auf dem Programm stehe Vorträge über Destinationen und Produkte. Die teilnehmenden Arge-Mitglieder stellen ihre Neuheiten und Informationen außerdem auf einer kleinen Messe vor.

Diese Anbieter machen mit, wenn auch nicht alle in allen Städten: Air Europa, Aqua Expeditions, Argentinien, Australis, Belize, Dertour, Iberia, Kolumbien, Latam, Miller Reisen, Nicaragua, Peru, Ruppert Brasil und Taruk.

Die Tour führt nach München (20. Juni, Parkcafé, Sophienstraße 7), Stuttgart (21. Juni, Das Pilum, Naststraße 5), Köln (22. Juni, Hotel Radisson Blue, Messe-Kreisel 3) und Frankfurt am Mai (23. Juni, Hotel Le Meridien, Wiesenhüttenplatz 38).



Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 18.00 Uhr. Bis etwa 22.00 Uhr wird ein Schulungsprogramm geboten, ergänzt um die Gelegenheit zum Austausch mit den Referenten und Ausstellern bei Drinks und kulinarischen Spezialitäten.



Die Teilnahme ist kostenfrei. Bei Storno am gleichen Tag oder No-Show fällt eine Bearbeitungsgebühr von 25 Euro an.Das begrenzte Kontingent wird nach dem Prinzip "First come, first serve" vergeben. Anmeldungen erfolgen über die Internetseite der Arge.