Diese Referenten sind beim Wissenstag Airlines am 19. Oktober auf dem Counter Place dabei: Kai Peters (Lufthansa), Christian Lesjak (Condor), Dirk Meyer (Emirates) und Ronald Schmid (Rechtsanwalt, Experte für Fluggastrechte und Reiserecht).

Mehr als jede dritte Reise in Deutschland ist eine Flugreise. Welche Services bieten Lufthansa, Condor und Emirates vor, während und nach der Reise? Und welche Rechte greifen, wenn etwas schiefgeht. Das erläutern Experten während des Wissenstags Airlines am 19. Oktober auf dem Counter Place.

Mehr dazu

Mehr dazu Mit besserer Business Class (1) Lufthansa nimmt ersten Dreamliner in Empfang

Mehr dazu

Mehr dazu Elegante Optik Condor präsentiert neue Kabine für A-330 Neo

Kai Peters , Lufthansa, Head of Customer Experience Design

, Lufthansa, Head of Customer Experience Design Christian Lesjak , Vertriebsdirektor, Condor

, Vertriebsdirektor, Condor Dirk Meyer, Leiter E-Commerce Deutschland, Emirates Airline

Mehr dazu

Mehr dazu

Gerade in diesem Sommer haben Reisende mitunter viel Geduld mitbringen müssen, wenn sie in den Urlaub geflogen sind. Dennoch waren viele unterwegs, und die Nachfrage nach Flügen ist – nach zwei Jahren Pandemie – wieder enorm angestiegen.Speziell in die Interkont-Dienste investieren Lufthansa, Condor und Emirates derzeit enorm. Lufthansa etwa wird in diesen Tagen einen neue Business Class und andere Produkt-Highlights vorstellen. Condor will noch vor Jahresende mit einer völlig neu ausgestattete Maschine vom Typ Airbus 330 Neo abheben, und Emirates lockt Reisende in ihre neue Premium Economy Class. Was dürfen die Kunden jeweils erwarten?Das erklären Manager der drei Airlines auf dem Wissenstag Airlines am 19. Oktober ab 10 Uhr auf dem Counter Place von fvw|TravelTalk. Unter der Überschrift "So wird das Fliegen 2023 – neue Sitze, neue Produkte, neue Services" berichten dann:Von 11 Uhr an beantwortet anschließend Reiserechtsexperteunter dem Titel "Flug gestrichen, Koffer und Geld weg" Fragen zu den Rechten der Reisenden, wenn etwas schiefläuft. Zudem wird er sich dem Thema Vorkasse bei Flügen widmen, das aktuell politisch heiß diskutiert wird und mit erheblichen Folgen für die Branche verbunden wäre.Zur Anmeldung geht es hier