Mit dabei sind: Anke Budde, Peter-Mario Kubsch, Antje Monshausen und Ralf Hieke.

Aktuell ist das Thema länger schon, doch die Debatte um die Fußball-WM Katar hat es neu befeuert: Darf man Reisen in Staaten anbieten, die autokratisch regiert werden? Darüber geht es beim Round Table von fvw|TravelTalk am 19. Januar 2023.

Für Antje Monshausen ist klar: "Das Geld der Reisenden hat eine stabilisierende Wirkung auf Diktaturen und autokratische Regime. Sie profitieren von den Einnahmen aus dem Tourismus, aber auch von einem positiven Image, das Reisende in die Welt tragen", sagt die Leiterin von Tourism Watch bei Brot für die Welt. "So entsteht eine Akzeptanz für Unterdrückung und Gewalt, die von diesen Staaten ausgeht."

Doch die Sache hat eine zweite Seite, denn "gleichzeitig ist der Tourismus bisweilen auch ein Fenster zur Welt für die Menschen, die in diesen Staaten leben", sagt Monshausen. Sie fordert denn auch eine systematische Menschenrechtsstrategie in touristischen Unternehmen

Wie diese aussehen könnte und wie die Reisebranche insgesamt mit Destinationen umgeht (oder umgehen sollte), in denen Menschen ihrer Freiheitsrechte beraubt werden, darum geht es in einem virtuellen fvw|TravelTalk Round Table am Donnerstag, 19. Januar 2023, ab 11 Uhr. Er findet auf dem Portal Counter Place statt.



Oliver Graue und Martin Jürs, Redakteure bei fvw|TravelTalk, moderieren die redaktionelle Session.