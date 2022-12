Anke Budde (ASR), Mario Kubsch (Studiosus) und Antje Monshausen (Tourism Watch) nehmen am Round Table "Urlaub und Menschenrechte – wie die Touristik mit autoritär regierten Ländern umgeht" teil.

Urlaub gilt als die schönste Zeit des Jahres. Doch manches Reiseziel ist mit Blick auf die politische Situation und die Lage der Menschenrechte umstritten. Wie sollte die Reisebranche mit solchen Destinationen umgehen? Was kann der Tourismus erreichen oder wird seine Bedeutung überschätzt? Darüber diskutiert ein Round Table mit kompetenten Branchenexperten.

Hier geht's zur Anmeldung Der Round Table "Urlaub und Menschenrechte – wie die Touristik mit autoritär regierten Ländern umgeht" findet auf unserem Counter Place am 19. januar 2023 11.00 bis 12 Uhr, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Hier geht's zur Anmeldung . Oliver Graue und Martin Jürs, Redakteure bei fvw|TravelTalk, moderieren die redaktionelle Session.



Sie kennen den Counter Place noch nicht? Dann schauen Sie doch mal rein. Unsere neue Kommunikationsplattform bietet dem Reisevertrieb zahlreiche Möglichkeiten, sich zu informieren, und bringt wertvolle Produkt- und Verkaufstipps. Nicht zuletzt können Sie hier networken, sei es mit Touristikern in Reisebüros oder mit Leistungsträgern. Wer sich noch nicht registriert hat, kann das auf der Website www.counterplace.de nachholen

Menschenrechte werden in vielen Ländern missachtet, politische Freiheiten sind eingeschränkt oder überhaupt nicht vorhanden.In dem Round Table "Menschenrechte im Tourismus – wie geht die Branche mit autoritären Staaten um?" am 19. Januar 2023 auf dem Counter Place von fvw|TravelTalk diskutieren Expertinnen und Experten, was beim Tourismus in "problematische" Länder zu beachten ist, welche Verantwortung Reisende, aber auch Reiseveranstalter haben.In der virtuellen Diskussionsrunde dabei sind ASR-Präsidentin, Leiterin der Fachstelle Tourism Watch bei Brot für die Welt, sowie Studiosus-Inhaber. Weitere Teilnehmende sind angefragt.Der Round Table zum Umgang der Tourismusbranche mit autoritären, die Menschenrechte missachtenden Staaten auf dem fvw|TravelTalk Counter Place am 19. Januar 2023 beginnt um 11.00 Uhr. Zur Anmeldung geht es hier