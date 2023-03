Die Kreuzfahrt-Reedereien arbeiten intensiv an neuen Antriebstechniken.

Welche Konzepte für die Nachhaltigkeit stehen bei den Reedereien auf der Agenda? Und wird Luxus weiter ein Wachstumssegment bleiben? Auf dem Wissenstag Kreuzfahrt von fvw|TravelTalk am 16. März diskutieren Experten über aktuelle Kreuzfahrt-Themen und geben wertvolle Produkt-Tipps.

Mehr dazu

Seit Anfang des Jahres boomt der Kreuzfahrten-Verkauf wieder. Aber kehrt die Branche damit wieder zu ihren früheren Herausforderungen zurück? Der nächste Wissenstag Kreuzfahrt auf dem Counter Place von fvw|TravelTalk will dazu Antworten geben. Neben verschiedenen Produkt-Webinaren von Hapag-Lloyd, Cunard, Mein Schiff und M'Ocean stehen die Themen Nachhaltigkeit und Luxus auf dem Programm.Über neue Antriebskonzepte und den aktuellen Stand der Nachhaltigkeit diskutieren Vertreter von Aida, TUI Cruises und Hurtigruten mit Alexis Papathanassis. Der Professor für Cruise Management von der Hochschule Bremerhaven beschäftigt sich seit Jahren mit der Entwicklung der Kreuzfahrt aus wissenschaftlicher Sicht.Ein besonderes Wachstumssegment in der Kreuzfahrt ist seit Jahren die Luxuskategorie. Dazu kommen neue Anbieter wie Explora Journeys auf den Markt, die etablierten Luxusreedereien bauen ihre Produkte und Service-Leistungen aus. Auch große Volumenanbieter wie MSC oder NCL setzen auf das High End und bieten auf ihren Schiffen eigene Exklusivbereiche an.Funktioniert das? Und was will der Luxuskunde wirklich? Darüber diskutieren Vertreter von Hapag-Lloyd Cruises, Sea Cloud und Norwegian Cruise Line mit der Hamburger Reisebüro-Unternehmerin Monika Momeni, die sich in ihrem TUI Reisebüro auf Luxuskunden spezialisiert hat.Der Wissenstag Kreuzfahrt findet am 16. März 2023 von 10.00 Uhr bis gegen 12.30 Uhr auf dem Counter Place von fvw|TravelTalk statt. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung