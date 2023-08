Pixabay

Die Stadt Dubrovnik ist ein beliebtes Reiseziel – auch für Kreuzfahrten. Wie wichtig das Routing mittlerweile für die Kundenentscheidung ist, schildern Experten beim Wissenstag Cruise auf dem Counter Place am 14. September.

Was beschäftigt die Kreuzfahrt-Reisebüros im Herbst 2023? Die Kunden buchen Kreuzfahrten wieder wie in den Rekordjahren. Doch nach welchen Kriterien? Und wie stark sind sie preisgetrieben? Beim Wissenstag Cruise am 14. September auf dem Counter Place geben Experten dazu Auskunft.