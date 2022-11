Deniz Ugur, CEO von Bentour, hat im Mai 2020 die Idee für Flextarife entwickelt. Mit ihm diskutieren mit ihm Holger Crone, Inhaber des Reisecenters Leikauf, und Angelika Huber, Leiterin des Geschäftsbereichs Reisebüros von Scharf Reisen.

Jetzt neuer Termin für den Live-Talk: 14. November. Anders als zunächst gedacht, verschwindet das flexible Preismodell nicht mehr vom Markt. Doch sind die Flextarife wirklich noch nötig? Wie beurteilen die Reisebüros das Preismodell? Darum geht es in unserem Live-Talk "Hand aufs Herz: Flextarife – Top oder Flop".

Sie kamen, um zu bleiben: Eigentlich sollten die Flextarife, die mit der Pandemie aufkamen und das Umbuchen oder Stornieren kurz vor Abreise erlauben, vorübergehender Natur sein. Ziel war, den Kunden die Unsicherheit während Corona und sich ständig ändernder Einreise-Bestimmungen zu nehmen und so ein risikoloses Buchen zu ermöglichen.



Doch obwohl das weitestgehend passé ist, gehören die Flextarife fest zur Tarifstruktur eines jeden Veranstalters. Auf Vertriebsseite sind die Meinungen zum neuen Tarif gespalten. Befürworter sehen darin eine sehr gute Möglichkeit, mehr Buchungen zu generieren. Kritiker bemängeln die geringe Entlohnung und dass die Flextarife mehr Arbeit verursachten.



Deniz Ugur , CEO von Bentour, der im Mai 2020 die Produktidee entwickelt hatte, also der Ideengeber des Tarifs ist, und voll dahinter steht.

In dem Talk gehen wir dem Thema auf den Grund: Was sind die Vorzüge des Tarifmodells und was die Nachteile? Wo liegen die Schwierigkeiten, aber auch Chancen im Vertrieb? Es diskutieren:

Nahezu jeder Veranstalter hat Flex-Preise auf den Markt gebracht. In der Regel gelten sie für nicht-dynamisch paketierte Pauschalreisen und sind so ausgestaltet, dass der Kunde gegen Zahlung einer Pauschale seine Reise kostenfrei umbuchen oder stornieren kann.