Auf den Virtuellen Counter Days nehmen wir einen Absacker mit Bentour-Geschäftsführerin Songül Göktas-Rosati.

Stillstand ist ihre Sache nicht. Die Geschäftsführerin von Bentour Reisen spricht über Themen, die sie bewegen, über ihre kulturellen Wurzeln und wie sie heute lebt und arbeitet.

Die virtuellen Counter Days von fvw|TravelTalk finden an zwei Tagen, am 14. und 15. Dezember, statt.

Die Managerin, die lange Jahre in Diensten von Öger Tours stand und seit März 2020 Geschäftsführerin des Türkei-Spezialisten Bentour ist, rundet den ersten Tag der Virtuellen Counter Days ab. Sie hat sich mit uns auf einen Absacker verabredet und plaudert bei der Gelegenheit kurzweilig aus dem Nähkästchen. Die zierliche Power-Frau, die in Ankara geboren ist und mit sechs Monaten mitsamt ihren fünf Geschwistern in den Hamburger Speckgürtel, genauer ins Alte Land, gezogen ist, pendelte immer wieder zwischen der Türkei und Deutschland hin und her auf der Suche nach ihrer wahren Heimat. Wo und wie sie die gefunden hat, wird sie erzählen. Wie setzt sich die Managerin durch, wie verarbeitet sie Niederlagen und woher nimmt sie ihre Energie? Welche Themen bewegen sie heute privat und auch in ihrem Job, und was sind ihre Pläne für die nächste Zeit?