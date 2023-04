FVW Medien

In 100 Sekunden das Wissen aufgefrischt: fvw|TravelTalk-Redakteurinnen und -Redakteure erklären kurz zusammengefasst wichtige Branchenthemen.

Im neuen Format "100 Sekunden" geht es in den nächsten Folgen um den Flug- und Kreuzfahrt-Sektor, etwa um das Thema Flugconsolidator und die Flusskreuzfahrt. Die neuen Folgen sind vom 25. April an in der Counter-Place-Mediathek abrufbar.