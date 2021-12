Schlafen wie ein Superheld: Superior Room in Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel.

Ein Aufenthalt in Disneyland® Paris ist das zauberhafteste Weihnachtsgeschenk unter dem Weihnachtsbaum – für Deine Kunden und für Dich!

In DisneylandParis kannst Du an drei Tagen die Disney-Lieblinge an Selfie-Spots treffen, aufregende Attraktionen entdecken und bei einzigartigen Shows erleben, wie die Disney-Geschichten zum Leben erwachen.

Du verbringst zwei Nächte in Disney's Hotel New York – The Art of Marvel (Eröffnung Juni 2021) in direkter Nähe zu beiden Disney® Parks. In diesem Vier-Sterne-Meisterwerk rund um Marvel und Manhattan triffst Du Spider-Man für coole Fotos, kreierst Dein eigenes Marvel-Kunstwerk und entspannst Dich im beheizten Metro Pool.

Noch ein Tipp: Wusstest Du, dass Disneyland® Paris auch im Januar oder Februar eine Reise wert ist? Gerade in dieser Zeit ist das Preisniveau besonders vorteilhaft, und Deine Kunden können die Ruhe nach den Feiertagen in den überdachten Attraktionen, Shops und Restaurants genießen. Nutze den Kalender zur Preiseinschätzung, um das beste Reisedatum für Deine Kunden zu finden.



Weitere Tipps für den Counter findest Du wie immer auf Disney Stars, der exklusiven Plattform für Reisebüro-Profis. Hier bekommst Du demnächst auch alle Informationen rund um das 30. Jubiläum von Disneyland® Paris!



Disney

Mehr noch: Sichere Dir jetzt den Tischkalender 2022 von Disneyland® Paris für Reisebüros. Schreibe dazu einfach eine Mail an dlpinfo@disney.de (limitierte Verfügbarkeit). Reif für das zauberhafteste Weihnachtsgeschenk?