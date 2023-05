Abgesagte Flüge, lange Abfertigungszeiten, Warnstreiks: Flugreise-Buchungen ziehen oft einen hohen Arbeitsaufwand nach sich. Wie die Branche mit neuen Lösungen gegensteuert und wie Reisebüros rund um die Flüge zusätzlich Geld verdienen können, ist Thema auf dem Wissenstag am 1. Juni auf dem Counter Place.

Über den Wolken ist die Freiheit grenzenlos? Klar. Aber unten drunter? Vieles vor und nach dem Flug treibt Urlaubern und Reisebüros immer wieder Schweißperlen und Zornesröte ins Gesicht: kaum Marge bei den Tickets, nicht alle Buchungsklassen verfügbar, Abfertigungs- und Kofferwartezeiten länger als der Flug selbst.



Annika Ledeboer, Ryanair Country Managerin D/A/CH & Nordics: Sie erzählt unter anderem, wie Europas größter Billigflieger darum kämpft, Flugausfälle zu vermeiden.

Johannes Mehrer, General Joint Manager von Holiday Extras, erläutert die Möglichkeiten der Zusatzgeschäfte rund um den Airport und die Flugreisen.

Jochen Volland, Inhaber des Kölner Iata-Reisebüros Teddy Travel, erzählt aus Reisebüro-Sicht, worauf es ankommt, damit der Verkauf von Flugreisen wieder Spaß bringt

Aletta von Massenbach, CEO des Airports Berlin, berichtet, was sich am Flughafen tut, damit sich das Flugchaos 2022 nicht wiederholt.

Die Teilnahme am Wissenstag rund um "Flüge & mehr" am 1. Juni, 13 Uhr, ist kostenfrei. Einzige Voraussetzung ist, dass Sie sich auf unserer neuen Wissensplattform Counter Place registrieren. Hier geht's zur

Wissenstag Erdgebundene Reisen Die Eigenanreise soll dynamischer werden

Fazit: Flüge haben an Reiz eingebüßt. Doch die Branche tut einiges dagegen: von komfortablen Lösungen an den Airports bis hin zu mehr Möglichkeiten für Zusatzgeschäft rund um den Flug auch für Reisebüros. Darum geht es auf dem Wissenstag "Flüge & mehr" am 1. Juni, 13 Uhr.Was unternehmen die Airports, um das Flugchaos von 2022 im Sommer 2023 zu verhindern? Mit welchen Maßnahmen versuchen die Airlines, Flugausfälle zu verhindern? Wie können Reisebüros neben der Vermittlung von Flugreisen noch am Geschäft rund um das Thema Flug verdienen? Um diese und weitere Fragen geht es auf dem Wissenstag.Das sind die Diskussionspartner: