Vieles im Luftverkehr muss ganz schnell besser werden. Wie das gehen kann, darüber diskutieren am 1. Juli auf Counter Place Paul Schwaiger (Condor), Marco Ciomperlik (TUI), Markus Orth (Lufthansa City Center) und Ralph Beisel (Airport-Verband ADV).

Die große Reiselust in diesem Sommer hat Folgen in der Luftfahrt: Es droht Flugchaos. Wie lässt sich der Sommer noch retten? Im Rahmen eines fvw|TravelTalk Roundtable am 1. Juli ab 10.15 Uhr diskutieren dazu Experten auf Counter Place. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Ralph Beisel , Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV

, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV Marco Ciomperlik , Chief Airline Officer von TUI

, Chief Airline Officer von TUI Markus Orth , Geschäftsführer der Franchise-Kette Lufthansa City Center und Vorstandsmitglied im Deutschen Reiseverband (DRV)

, Geschäftsführer der Franchise-Kette Lufthansa City Center und Vorstandsmitglied im Deutschen Reiseverband (DRV) Paul Schwaiger, Verkaufschef von Condor Flugdienst

Kofferchaos in Hamburg und London, Lotsenprobleme in Frankreich, lange Schlangen vor Check-in und Sicherheitskontrollen zum Ferienstart an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn, Streik in Spanien. Tausende Flüge von Lufthansa und Eurowings werden gestrichen. Hinzu kommen Airlines, die über Crew-Mangel und kranke Flugbegleiterinnen und -begleiter stöhnen und jetzt auch kurzfristig Flüge streichen.Was ist da los? Nach zwei Jahren Pandemie und wenig Flugverkehr wollen nun so viele Menschen fliegen, dass das System Luftverkehr – wie schon vor der Pandemie – an Grenzen stößt. Die Maßnahmen, um den Flugsommer noch zu retten, sind mannigfaltig. Auch Flugstreichungen gehören dazu. Das führt wiederum bei Reiseveranstalter und Reisebüros zu Problemen und Mehrarbeit – und damit zu Ärger.Über die aktuelle Lage, Maßnahmen gegen das Chaos und künftige Sommer diskutiert fvw|TravelTalk am 1. Juli von 10.15 bis 11.00 Uhr auf dem Counter Place mit folgenden Experten:

Zur Anmeldung geht es hier.