Unternehmensdaten

Reiseveranstalter, Reise-Direktanbieter – Touristik: rund 250

Produkte und Dienstleistungen

Der Urlaub unserer Gäste ist unsere Mission!

Angebote für Mitarbeiter

Bei ReisenAktuell.com dreht sich alles um glückliche Reisegäste. ReisenAktuell.com identifiziert sich mit dem Versprechen: "Ehrlich günstig verreisen" und bietet Qualität zu fairen Preisen. Angefangen hat es mal ganz klein. Mit einer Handvoll Reisen ist man in die spannende Welt der Reiseveranstalter eingetaucht. Die mehr als zehnjährige Unternehmensreise ist wie im Flug vergangen.ReisenAktuell.com ist stolz, ein unabhängiger – und nach wie vor inhabergeführter – Reiseveranstalter zu sein. Neben Eigenanreisen mit dem PKW werden auch Kreuzfahrten und Flugreisen angeboten. Die Produktpalette beinhaltet unter anderem Winter- und Sommerurlaube, Rad-/Wanderreisen, Städte-Trips, Wellness-Urlaube, Freizeitparks, Events und viele Reisen mehr.Seit 2010 steht ReisenAktuell.com als inhabergeführter Reiseveranstalter für Qualität zu fairen Preisen. Unser Motto "Ehrlich günstig verreisen" ist zugleich unser Versprechen an unsere Gäste, ganz gleich, ob sie mit dem eigenen PKW oder mit dem Flugzeug verreisen, eine dreiwöchige Kreuzfahrt unternehmen oder ein Musical besuchen.Unsere MitarbeiterInnen sorgen an unserem Firmensitz in Koblenz jeden Tag dafür, dass der Urlaub unserer Gäste genauso wird, wie sie ihn sich wünschen.2017 wurde unser neu gebauter Firmensitz in Koblenz offiziell eingeweiht. Seitdem befinden wir uns auf rasantem Wachstumskurs. Alle Mitarbeiter geben hier täglich ihr Bestes für unsere Reisegäste. Aber auch du sollst dich hier wohlfühlen! Deshalb arbeiten wir ständig daran, unser Angebot auch hier vor Ort noch weiter zu verbessern. Bereits zum Gebäude gehören unser modernes Mitarbeiterrestaurant, ein Fitnessstudio sowie natürlich jede Menge moderne Büros.Mehr als nur ein Arbeitsplatz! ReisenAktuell.com bietet:

• Hausinternes Fitnessstudio und gemeinsame Sportangebote wie Yoga und Lauftreff

• Mitarbeiter-Rabatt: Vergünstigte Urlaubsreisen für Dich und Deine Familie

• Flexible Arbeits- und Pausenzeiten nach Absprache (abteilungsabhängig)

• Mitarbeiter-Restaurant

• Obst, Kaffee und Wasser zur freien Verfügung

• Regelmäßige Firmen-/Team-Events: Bowling-Battle gegen Kollegen, Kanutour auf der Lahn, Kicker-Turnier und viele mehr

• VWL-Zuschuss und betriebliche Altersvorsorge

• Interne und externe Schulungsangebote

• Eine gute Verkehrsanbindung

• Corporate Benefits: Umfangreiches Programm mit vielfältigen Mitarbeiterangeboten und Preisnachlässen, etwa auf Reisen, Mode, Technik, Mobilfunk u.v.m.

Angebote für Studenten: Freiwillige und Pflichtpraktika für Schüler und Studenten, Werkstudenten, Praxispartner für Dein duales Studium, Abschlussarbeiten, verschiedene Ausbildungsberufe

Einstellungsvoraussetzungen

Laufend auf der Suche nach engagierten Kolleginnen und Kollegen. Aktuelle Stellenangebote auf der Karriereseite.

Einstellungskriterien: Fachliche und persönliche Anforderungsprofile entsprechend der jeweiligen Stellenausschreibung. Berufserfahrung in der Touristikbranche von Vorteil.

Bewerbung: Bevorzugt über das jeweilige Online-Bewerbungsformular auf der Karriereseite.

Dies ist Ihr Profil? Wenn Sie dazu Fragen oder Änderungswünsche haben, klicken Sie bitte