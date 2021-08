Das MCI bietet zahlreiche Studiengänge: Hier ist die Fakultät Tourismus zu sehen.

Das MCI ist ein begehrter Partner für Forschung, Lehre und Weiterbildung in den Bereichen Wirtschaft & Gesellschaft und Technologie & Life Sciences. Ein breites Fremdsprachenangebot, sowie der Mix von internationalen Dozenten/-innen aus Wissenschaft und Wirtschaft, gewährleisten ein Studium mit praxisnahem Charakter.

Studienangebot

Studiengänge

Bachelor-Studium Tourismus- und Freizeitwirtschaft

Master-Studium Entrepreneurship & Tourismus

Weiterbildungslehrgänge

Voraussetzungen

Studiengebühr

Angebote für Studierende

Praktika, Fremdsprachen und mehr

Partnerhochschulen

Hochschuldaten

Ausrichtung

Internationale Akkreditierungen, Mitgliedschaften und Auszeichnungen

Das MCI bietet zahlreiche Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft & Gesellschaft sowie Technologie & Life Sciences an. Allein 1500 Student/-innen absolvierten die Tourismusstudiengänge des MCI seit dem Jahr 2000. Die aktuelle Zahl der Tourismus-Studierenden beträgt 400. Die Bewerber/-innen stammen aus 35 Ländern weltweit.Sechs Semester: Fokus auf unternehmerischem Denken und Handeln in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft , fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung mit Vertiefung in Marketing, Finanzierung, Entrepreneurship und Unternehmensführung.Vier Semester: Studierende lernen, Marktchancen zu erkennen, touristische Innovationen zu schaffen und nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Studienzweige : Marketing Management & Tourism (englisch) sowie Strategisches Management & Tourismus (deutsch und englisch).Für berufstätige Personen werden hochkarätige Lehrgänge angeboten, die bei Bedarf auch inhouse durchgeführt und an individuelle Anforderungen angepasst werden können, etwa: Zertifikatslehrgang Tourismus, Destination & Leadership.Es gibt ein dreiteiliges Aufnahmeverfahren Im Bachelor- und Masterstudium für Studierende aus EU-Staaten derzeit 363 Euro pro Semester plus gesetzlicher Beitrag für die Studierendenvertretung (ÖH).Umfangreiche Student Services wie ein breites Fremdsprachenangebot, ein international vernetztes Career Center mit Praktikumsbörse, der dynamische Absolventenclub MCI Alumni & Friends und vieles mehr erleichtern den Studienalltag, fördern Zusatzqualifikationen und schaffen Netzwerke.Das MCI unterhält derzeit Partnerschaften mit rund 250 Hochschulen weltweit.Das MCI Management Center Innsbruck hat sich mit 3200 Studierenden, 1000 internationalen Lehrenden, 250 Partneruniversitäten und zufriedenen Arbeitgebern in aller Welt zum begehrten Partner für Forschung, Lehre und Weiterbildung entwickelt. Begrenzte Studienplätze, starker Praxisbezug und die intensive Betreuung garantieren höchste Qualität.Zahlreiche internationale Auszeichnungen und Akkreditierungen, unter anderem durch die Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) oder vom International Centre of Excellence in Tourism & Hospitality Education (THE-ICE), sowie renommierte akademische Mitgliedschaften bestätigen die herausragende Qualität und Akzeptanz der Unternehmerischen Hochschule®. Auch im CHE-Hochschulvergleich erzielen die Studiengänge des MCI regelmäßig Spitzenpositionen.Bitte nutzen Sie das Kommentarfeld, wenn Sie Fragen oder Änderungswünsche zu Ihrem Profil haben.