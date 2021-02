Eike Dubois, Eike Dubois

Die Tourismus Zentrale Saarland vermarktet das kleinste Bundesland Deutschlandlands (,das keine Stadt ist).

Das Saarland hat sich in den letzten Jahren als eine der schönsten Kurzreisedestinationen in Deutschland etabliert. Die Reiseregion in direkter Nachbarschaft zu Frankreich und Luxemburg spricht Natur -und Aktivurlauber aber auch kulturinteressierte Gäste an.