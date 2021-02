Download-Links

Teneriffa bietet unzählige Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Kurz- oder Jahresurlaub. Ob in der Natur oder am Strand, in historischen Städten oder kleinen Fischerdörfern am Meer, sportlich oder einfach nur zum Entspannen – hier kommt jeder bei einer Jahresdurchschnittstemperatur von 23 Grad 365 Tage im Jahr voll auf seine Kosten.Mit mehr als 43 Schutzgebieten, zwei Unesco-Weltnaturerbestätten, einem Biosphärereservat, mehreren Landschaftsparks und dem Teide-Nationalpark mit dem höchsten Berg in Spanien ist Teneriffa ein Mekka für Aktivtourismus.Seit vielen Jahren investiert Teneriffa in den nachhaltigen Tourismus und in einen respektvollen Umgang mit der Umwelt. Außerdem legen wir sehr viel Wert auf "0-km- Produkte" in der Gastronomie, was für eine lokale, traditionsreiche Küche steht.70 Kilometer Strände, die meisten aufgrund ihrer Wasserqualität und Ausstattungen mit der Blauen Flagge ausgezeichnet, verschiedene Themenparks, Bootsexkursionen und andere Freizeitaktivitäten machen Teneriffa zum idealen Reiseziel für die gesamte Familie.