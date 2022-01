Dies ist Ihr Profil? Bitte nutzen Sie das Kommentarfeld, wenn Sie dazu Fragen oder Änderungswünsche haben.

Bereits 1997 hatte Inhaber und Geschäftsführer Sascha Nitsche die Idee, selbstständigen und standortunabhängigen Reiseberatern ein professioneller Partner zu sein (hier wurde der Begriff mobiler Reisevertrieb bereits geprägt). Besonders stark ist Solamento in den Bereichen Technik, Social-Media-Vorlagen, Geschäftsausstattung, Außenauftritt, Buchhaltung sowie Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.Zum Serviceangebot von Solamento sind mittlerweile viele wichtige Bausteine hinzugekommen, unter anderem die Beratung bei steuerlichen und rechtlichen Themen sowie eine wichtige, zentralseitige Absicherung im Rahmen der Pauschalreiserichtlinie. Dies wird zusätzlich durch einen umfassenden Versicherungsschutz für alle Solamento-Reiseberater (m/w/d) sichergestellt.Das Konzept von Solamento passt heute mehr denn je in die moderne Arbeitswelt und zum Lebensmodell vieler Menschen, die gern an jedem Ort, unabhängig und dennoch professionell arbeiten möchten (auch nach Corona). Der neue Claim "Rundum sorglos selbstständig" beschreibt das von Solamento angebotene All-Inclusive-Servicepaket perfekt, und der Erfolg der Reiseberater und des gesamten Unternehmens bestätigt die eingeschlagene Strategie.Der B2C-Claim unterstreicht die kosmopolitische Philosophie des Erfolgsunternehmens: Die Welt ist schön, schau sie dir an.