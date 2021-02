Dem Alltag davonsegeln

Es ist Zeit zum Träumen und um Pläne zu schmieden für den Aufbruch zu neuen Horizonten. Im Frühjahr nehmen die drei Windjammer von Sea Cloud Cruises wieder Kurs auf außergewöhnliche Erlebnisse. Unter Segeln und mit dem Wind als treibender Kraft wird der Weg zum Ziel.Den Augenblick genießen, abschalten, den Alltag hinter sich lassen. Seit mehr als 40 Jahren steht Sea Cloud Cruises für die besondere Form des Reisens. Segeln nach den Regeln traditioneller Seemannschaft im Einklang mit der Natur und den Menschen in den besuchten Regionen. Klasse statt Masse, Verlässlichkeit und Sicherheit – das sind die gelebten Werte.Neben einem exklusiven Ambiente und der entspannten Atmosphäre in einem kleinen Kreis von maximal 64 bis 136 Gästen prägt eine ausgezeichnete Kulinarik die Reisen auf den Sea Clouds. Auf dem Meer unterwegs zu sein bedeutet, Freiheit zu genießen. Das schafft individuellen Freiraum für jeden Gast genauso wie für Begegnungen mit den Mitreisenden und mit den Menschen in den besuchten Häfen und Ländern sowie mit der Crew der Sea Clouds.Die Reisen von Sea Cloud Cruises bieten eine ausgewogene Mischung aus echtem Segelerlebnis und spannenden Entdeckungen an Land. Der Vorteil als "private Yacht": Neben bekannten und beliebten Zielen laufen die Sea Clouds vor allem kleinere, individuellere Häfen an.BN: sccPW: partner