Die Welt entdecken und sich dabei für eine nachhaltige Entwicklung im Ausland einsetzen – das wird engagierten Reisenden mitdes Veranstalters Rainbow Garden Village (RGV) geboten. Teilnehmende können hier soziales Engagement mit einer Abenteuerreise verbinden und damit nicht nur vor Ort unterstützend tätig sein, sondern auch den eigenen Erfahrungshorizont erweitern.Die RGV-Impact-Touren werden in mehr als 32 Ländern weltweit angeboten, und der sozial-ökologisch bewusste Traveler kann aus einem reichhaltigen Portfolio wählen: Soziales, Ökologie und Tierschutz stehen auf dem Programm. So kann das Reisen mit Rainbow Garden Village individuell gestaltet, und im Anschluss an die Volunteer-Arbeit können Touren und Safaris gebucht werden.Das vielfältige Angebot von RGV bietet weitaus mehr als nur touristische Unternehmungen – die Abenteurer mit Einsatzbereitschaft erleben die Reise als Teil einer lokalen Gemeinschaft auf Zeit und gehen dabei einer sinnvollen Tätigkeit nach.Make a little BIG change!