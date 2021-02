Weitere Ansprechpartner

Themen- und Deutschland-Reisen: Tina Birkmann, Cindy Huyer, Tel. 06131 270 66 21

Kulturevents: Bianca Niekisch, Mechthild Maier, Susanne Holzenthal, Tel. 06131 270 66 30

Fachexkursionen, Architekturreisen: Jasmin Schenk, Tel. 06131 270 66 43

Incentives/Events: Andrea Choquet, Tel. 06131 270 66 41

Destination Management (Schwesterfirma Wedgewood Germany): Matthias Junker, Ann-Kathrin Wehse de Calderon, Tel. 06131 270 66 67

Poppe Reisen ist ein Familienunternehmen und seit 1965 Spezialreiseveranstalter mit Sitz in Mainz. Wir bieten anderem Reisen zu Kultur- und Sportevents, Architekturreisen, Weinreisen, Musikreisen auf den Spuren von Legenden, Schiffsreisen und Zugreisen.Ganz neu ist unsere Rubrik "Deutschland neu entdecken" – Reisen zu bekannten Orten mit besonderen Inhalten. Darüber hinaus organisieren wir Fachexkursionen für Institutionen und Kammern sowie Incentives und Konferenzen.Reisebüros stehen bei uns als Partner beim Verkauf unserer beratungsintensiven Reisen besonders im Fokus. Deshalb sind wir Teil des One-Voice-Netzwerks und bieten Ihnen gern unseren individuellen Service an. So bleiben wir zusammen stets innovativ, vorausschauend und jederzeit mit dem richtigen Gespür für unsere Kunden!