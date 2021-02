Oceania: We miss you!

Die Flotte von Oceania Cruises hat sechs Schiffe mit zwei weiteren in Planung: vier Schiffe der Regatta-Klasse (Regatta, Insignia, Nautica und Sirena), die jeweils Platz für 684 Gäste bieten, sowie zwei Schiffe der Oceania-Klasse (Marina und Riviera) für bis zu 1250 Gäste.Die beiden neuen Schiffe der Allura-Klasse werden 2022 beziehungsweise 2025 in Dienst gestellt. Die Ausstattung der Kabinen sowie der öffentlichen Bereiche an Bord erinnert an luxuriöse Privatvillen und schafft damit das elegant-legere Ambiente, für das unsere persönlichen und luxuriösen Schiffe bekannt sind. Unsere Gästen fühlen sich gleich wie zu Hause, wenn sie von unseren Mitarbeitern an Bord mit einem Lächeln auf den Lippen begrüßt werden.