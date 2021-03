Trauerreisen

Über MAX

Das sensible Thema Trauerreisen ist bei der „Max macht Urlaub“ GmbH in versierten Händen. 2006 gegründet, ist das in Baden-Baden ansässige Unternehmen heute als Reiseveranstalter für hochspezialisierte Gruppenreisen fest etabliert. Jährlich verreisen mehrere Tausend Kunden mit „Max macht Urlaub“. Die meisten von ihnen sind treue Stammkunden, die die persönliche individuelle Betreuung und die professionelle Organisation der Reisen schätzen. Einen besonderen Stellenwert genießt die Sparte „MAX tanzt“, mit der sich der Reiseveranstalter durch Tanzreisen in alle Welt in einer Urlaubsnische seinen Platz erobert hat.

Vertrieb

Gebucht werden können die Reisen über angeschlossene Reisebüros. Diese erhalten einen Affiliate Link, über den Sie die Reisen einbuchen können. Die Provision beläuft sich auf 11 % zzgl. MwSt.

Trauerreisen auf einen Blick

Kleingruppen aus Menschen in der gleichen Lebenssituation

Betreuung durch erfahrene zertifizierte Trauerbegleiter

Sensibler und verantwortungsbewusster Umgang mit dem Thema Trauer (z.B. Erfassen der persönlichen Situation der Teilnehmer noch vor Reisebeginn)

Aktive Trauerbewältigung in Gruppen- und Individualgesprächen

Abgestimmt auf verschiedene Altersstufen

Attraktive Urlaubsdestinationen in Deutschland (bzw. in Nachbarländern)

Charmante Wohlfühl-Hotels

Attraktives touristisches Programm

Hoher Reisekomfort durch Rundum Sorglos Paket (z.B. Koffer- und Chauffeur-Service)



