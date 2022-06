Dies ist Ihr Profil? Bitte nutzen Sie das Kommentarfeld, wenn Sie dazu Fragen oder Änderungswünsche haben.

Für alle, die noch nicht mit litauischen Volksliedern vertraut sind: Litauen liegt tatsächlich im Zentrum Europas. Denn 1989 fanden französische Forscher heraus, dass sich der geografische Mittelpunkt Europas in Litauen befindet. Dieser ist wiederum nur wenige Stunden von anderen europäischen Hauptstädten entfernt. Deswegen ist es so einfach, mit Bus, Bahn oder Schiff das kleine Land zu erreichen.Willkommen in Litauen – einem Land Nordeuropas und die grüne Perle im Zentrum Europas.Lithuania Travel ist die nationale Agentur für Tourismusentwicklung, die für Litauens Tourismusmarketing und -förderung zuständig ist. Ihr strategisches Ziel ist es, Litauen als attraktives Reiseziel bekannt zu machen und den Einreise- und Inlandstourismus zu fördern. Dabei gilt es, die internationale Wettbewerbsfähigkeit des litauischen Tourismussektors zu verbessern und die Mehrwert für die nationale Wirtschaft zu schaffen.Lithuania Travel arbeitet eng mit Tourismusunternehmen und -organisationen zusammen und präsentiert litauische Tourismusprodukte, -dienstleistungen und -erlebnisse in sozialen und digitalen Medien, auf Pressereisen, internationalen Reisemessen und B2B-Veranstaltungen.