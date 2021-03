Costa Rica

Seit 2012 ist It's Your Trip der Experte für maßgeschneiderte Individualreisen. Der Unternehmensname deutet an, worauf sich die Firmenphilosophie fokussiert: Kunden ein authentisches Reiseerlebnis ganz nach ihren individuellen Wünschen zu bieten.

Um dies zu gewährleisten, plant das Team von It's Your Trip mit Sitz im süddeutschen Baierbrunn jede einzelne Reise direkt zusammen mit Reiseexperten vor Ort in den Reisedestinationen. So fließen echte Insider-Tipps in jede Reiseplanung mit ein, während man stets seinen persönlichen Reiseberater per E-Mail, Chat oder Telefon kontaktieren kann.It's Your Trip bietet ein weltweites Portfolio mit maßgeschneiderten Reisen, aber auch Kleingruppenreisen. Der Fokus liegt dabei immer auf Land und Leuten, um das jeweilige Reiseziel authentisch kennenzulernen.