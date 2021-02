Als Spezialveranstalter bieten wir Abenteuer- und Erlebnisreisen in über 120 Ländern an. Wir reisen in internationalen Kleingruppen (durchschnittlich zehn Personen), geführt von einheimischen, Englisch sprechenden Reiseleitern.





Weltweit bekannt für verantwortungsvolles Reisen, ist Intrepid seit 2018 die einzige zertifizierte B Corporation der Reisebranche. Das bedeutet, dass wir die höchsten Standards für soziales Engagement, ökologische Verantwortung und Transparenz erfüllen.



Bereits seit 2010 gleichen wir den CO 2- Ausstoß aller Reisen und Firmenstandorte aus. Im vergangenen Jahr haben wir uns zu wissenschaftlich fundierten Nachhaltigkeitszielen verpflichtet.

Dies ist Ihr Profil? Bitte nutzen Sie das Kommentarfeld, wenn Sie dazu Fragen oder Änderungswünsche haben.