Weltweit unterwegs zu einzigartigen kulturellen Sehenswürdigkeiten und atemberaubenden Naturwundern unserer Erde mit Ikarus Tours. Der Spezialist mit über 50 Jahren Reise-Expertise auf allen Kontinenten begeistert mit seinem Reiseprogrammund einer breiten Auswahl an Rundreisen, die zumeist in kleiner Gruppe und mit vielen garantierten Reiseterminen versehen, durchgeführt werden.Für Gäste, die bevorzugt individuell zu zweit und dennoch organisiert ein Reiseziel entdecken möchten, hält der Veranstalter das Privatreiseprogrammbereit, mit einer Fülle an Reisevorschlägen, die auf Kundenwunsch maßgeschneidert angepasst werden können. Liebhaber der Naturparadiese in den polaren Regionen unserer Erde bietet sich das ausgereifte Expeditions-Seereisen-Programman.Video

Imagefilm Ikarus Tours

Weiterführende Links

Reiseprogramme (Blätterkataloge):

FERNE WELTEN

AUF MEINE TOUR

POLARE WELTEN

Profibereich

Reisebüro-Finder auf der Website

Corona-Hygienekonzept

Newsletter für Reisebüros (Anmeldung)







Dies ist Ihr Profil? Bitte nutzen Sie das Kommentarfeld, wenn Sie dazu Fragen oder Änderungswünsche haben.