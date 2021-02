Dies ist Ihr Profil? Bitte nutzen Sie das Kommentarfeld, wenn Sie dazu Fragen oder Änderungswünsche haben.

Cunard Line ist eine der renommiertesten Kreuzfahrtmarken mit über 180-jährigem Bestehen. Derzeit kreuzen die Queen Mary 2, die Queen Victoria sowie die Queen Elizabeth unter der Flagge der britischen Reederei.Die Schiffe zeichnen sich durch ein hohes Maß an Stil und Eleganz sowie ein internationales Flair aus. An Bord erleben Gäste eine perfekte Symbiose aus Tradition und Moderne, höchstes Seefahrt-Komfort, Gourmet-Restaurants, herausragendes Entertainment und ausgezeichneten White Star Service.Alle drei Queens verbinden dabei die Exklusivität kleiner Schiffe mit allen Vorteilen großer Schiffe. Neben regelmäßigen Transatlantik-Passagen bietet Cunard Fahrten auf allen Weltmeeren an, darunter beispielsweise auch Weltumrundungen oder Kurzreisen ab Hamburg oder Kiel.