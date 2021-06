Material-Download und weiterführende Links

Als Innovationsführer der weltweiten Kreuzfahrtindustrie durchbricht NCL seit 54 Jahren die Grenzen der traditionellen Kreuzfahrt. Die Reederei führte das Konzept des Freestyle Cruising ein – eine Innovation auf dem Kreuzfahrtmarkt, die Passagieren ein Maximum an Individualität, Freiheit und Flexibilität an Bord ermöglicht. Die 17 Schiffe der Flotte laufen mehr als 300 Ziele weltweit an und bringen Gäste zu den schönsten Orten der Welt.