General Malta Focus Beautiful Destinations 2 Minutes from VisitMalta on Vimeo.

Malta, Gozo, Comino – kleine Inseln, große Vielfalt

Gut zu wissen

Wissen zum Download

Malta und seine "kleinen Schwestern" Gozo und Comino überraschen mit einem besonderen Mix aus britischen, italienischen und orientalischen Einflüssen, die sich in Architektur, Kulinarik und Sprache wiederfinden. Das kleinste und südlichste EU-Land blickt auf eine 7000 Jahre alte Geschichte zurück, die das Gesicht der Insel bis heute prägt.Gleich drei Unesco-Weltkulturbestätten, darunter prähistorische Tempelanlagen und die Europäische Kulturhauptstadt 2018, Valletta. Auch für diejenigen mit wenig Zeit bietet sich Malta an: In weniger als drei Flugstunden erreicht man Malta aus Deutschland und entdeckt bei kurzen Transferzeiten auf der nur 316 km² großen Insel eine große Erlebnisvielfalt auf kleinem Raum.Broschüren-Bestellformular