Die weltweite Nachfrage nach dem einzigartigen Schweizer Alpenzug steigt stetig. Dazu beigetragen haben nicht nur massive Investitionen in die Infrastruktur – z. B. zeitgemäßes Wagenmaterial wie klimatisierte Panoramawagen – sondern auch exquisite Dienstleistungen wie tadelloser Speiseservice, originelle Spezialfahrten und eine breite Palette von auf dem internationalen Reisemarkt angebotenen Pauschalen. Der Glacier Express ist sich all die Jahre hindurch treu geblieben: am Puls der Zeit aus Tradition.Am 1. Januar 2003 fusionierten Furka-Oberalp-Bahn (FO) und Brig-Visp-Zermatt-Bahn (BVZ) und wurden zur Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn). Zusammen mit der Rhätischen Bahn (RhB) pflegt und baut die MGBahn die Tradition von bestem Service und modernem Rollmaterial stetig aus.

