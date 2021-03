A-Rosa Premium alles inklusive

Der A-Rosa-Familienvorteil

A-Rosa ist der führende deutsche Anbieter von Premium-Städtereisen entlang der schönsten Flüsse Europas – Donau, Douro, Rhein/Main/Mosel, Rhône/Saône und Seine. Derzeit gehören zwölf Schiffe zur Flotte, die mit einem umfangreichen Service und moderner Ausstattung die Annehmlichkeiten eines Hotels mit den Vorzügen einer Kreuzfahrt verbinden.An Bord werden die Gäste im Tarif Premium alles inklusive mit abwechslungsreichen Buffets, hochwertigen Getränken sowie im SPA-Rosa mit Sauna, Massage- und Fitnessraum verwöhnt. Ein Höhepunkt ist es, das einmalige Landschaftskino auf dem Sonnendeck oder dem Balkon an sich vorbeiziehen zu lassen.Dank der Liegeplätze im Herzen der Städte sind die Wege in die Zentren von Europas Metropolen, historischen Perlen oder zu berühmten Kultur- und Natur-Highlights kurz und unvergessliche Erlebnisse garantiert. Für einen gelungenen Urlaub mit der ganzen Familie sorgen großzügige Kabinen, ein Kids Club, beheizbare Außenpools und die kostenlose Mitreise von Kindern bis einschließlich 15 Jahre.Der Unternehmenssitz der A-Rosa Flussschiff GmbH ist Rostock.• Vollpension Plus: umfangreiche Frühstücks-, Mittags- und Dinner-Auswahl, in Buffetform oder am Platz serviert, zusätzlich Einschiffungssnack sowie Tee- und Kaffeestunde. Auf vielen Reisen saisonale Ergänzungen.• Ganztags hochwertige Getränke• W-LAN inklusive• Freie Nutzung der Bordeinrichtungen wie Sauna & Fitness, plus 15 Prozent Ermäßigung auf Spa-Anwendungen• Kinder bis 15 Jahre reisen kostenfrei auf Rhein, Donau, Seine und Rhône.• Bademantel, Badartikel und Mineralwasser in der Kabine• Transfer vom und zum Bahnhof bzw. Flughafen (bei Buchung über A-Rosa)• Kostenfreie Umbuchung bis 30 Tage vor Reiseantritt• Kinder bis 15 Jahre reisen kostenfrei*• A-Rosa Kids Club** mit Kinderanimation• Familientische• Spezielle Familienkabinen* Kinder bis 15 Jahre reisen in Begleitung von mindestens einem aufsichtsberechtigten Erwachsenen in der Kabine kostenfrei mit. Für das Fahrtgebiet Douro und den Rhein-Neubau gelten separate Kinderermäßigungen zwischen 0 und 25 Prozent. Nur gültig im Tarif "Premium alles inklusive" für die Kreuzfahrt‐Leistung.** in den Ferienzeiten auf ausgewählten Familienschiffen

Zum Herunterladen

Katalog 2021: Druckversion herunterladen (PDF) Buchungsvorschau 2022: Druckversion herunterladen (PDF)