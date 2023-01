Bereits zum 31. Mal findet das Forum Geschäftsreisen statt, das sich an Travel Manager aus dem Mittelstand richtet.

Das Forum dauert wie gewohnt von 9.30 bis 17 Uhr. Anmeldungen sind noch nicht möglich. Über den Termin informiert rechtzeitig der fvw|TravelTalk-Newsletter sowie die Online-Seite fvw.de.

Nun steht es fest: Das 31. Forum Geschäftsreisen findet am Mittwoch, 21. Juni 2023, in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden statt. Die Veranstaltung richtet sich an Travel Manager, Einkäufer, Geschäftsreiseverantwortliche und Mitarbeiter, die mit Reiseplanung und/oder Reisebuchung betraut sind.Initiatoren sind der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) sowie fvw|TravelTalk. Das genaue Programm für den 21. Juni wird noch ausgearbeitet. Vorgesehen sind aber aktuelle Themen wie die Zusammenarbeit zwischen Travel Management und Geschäftsreisbüros, Nachhaltigkeit, Mobilitätsbudget und A1-Bescheinigung/EU-Meldung. Auch werden wieder aktuelle Rechtsfragen im Business Travel erläutert.