FVW Medien/OG

Branchenexperten diskutierten über die Zukunft der Geschäftsreise: Thomas Osswald (Derpart), Carmen Dücker (BWH-Hotels), Marcel Fratzscher (DIW), Olivier Krüger (Lufthansa), Christoph Carnier (VDR) und Moderator Leif Ahrens.

Ohne eine funktionierende deutsche Wirtschaft, die traditionell exportorientiert ist, würde auch die Geschäftsreise-Branche in die Krise geraten. Auf der VDR-Tagung forderten Experten daher mehr statt weniger Globalisierung. Viele weitere Trends standen im Fokus.

Als in der Corona-Pandemie die Lieferketten brachen und es in Deutschland sogar an wichtigen Medikamenten mangelte, war viel von einer nötigen De